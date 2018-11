POL-EN: Hattingen - Kradfahrer stürzt beim Abbiegen

Hattingen (ots) - Am Dienstag, gegen 14.00 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Hattinger mit seinem weißen Krad der Marke KTM auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreisstraße. Als er nach rechts in die Kreisstraße abbog, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fiel auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde mit einem RTW leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das Krad wurde leicht beschädigt und verblieb fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell