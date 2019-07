Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 19.07.19 gegen 05:00 h überholte nach Angaben einer Zeugin ein Pkw von Immenstaad kommend in Fahrtrichtung Fischbach in einer unübersichtlichen Kurve mehrere Fahrzeuge, so daß der Gegenverkehr abbremsen mußte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel.: 07541-701-0 zu melden.

