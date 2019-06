Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vom Smartphone abgelenkt - 14-Jährige übersieht Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Eine 14-Jährige und ein 17-jähriger Motorradfahrer kamen am Dienstag (11.06.2019) mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 07.45 Uhr überquerte eine 14-Jährige die Hochfeldstraße ohne auf den fließenden Verkehr zu beachten. Abgelenkt von ihren Smartphone und Kopfhören übersah sie einen 17-jährigen Motorradfahrer, der in diesem Moment auf der Hochfeldstraße fuhr. Der 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass sich beide touchierten. Durch das Ausweichmanöver stürzte der Motorradfahrer. Beide kamen im Anschluss leichtverletzt in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand geringer Sachschaden.

