POL-KN: Landkreis Konstanz

Eigeltingen

Brand eines Ökonomiegebäudes

In den frühen Morgenstunden am 20.07.19 kam es zu einem Brand eines Ökonomiegebäudes in Eigeltingen. Der Ökonomieteil ist vollständig niedergebrannt. Im Ökonomieteil waren u.a. Werkzeuge und Maschinen gelagert. Der Wohnteil ist teilweise beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Zur Brandbekämpfung im Einsatz waren die Feuerwehren aus Eigeltingen und Stockach.

Allensbach-Hegne

Wohnungseinbruch

Am Freitag, 19.07.19 kam es zu einem Wohnungseinbruch in Hegne. Die Täterschaft betrat vermutlich nach Aufhebeln der Terrassentür das Haus . Mehrere Räume wurden betreten und durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen wurde u.a. Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Eine Nachbarin beobachtete eine verdächtige Person im Bereich des Anwesens. Beschreibung: Südländisches Aussehen, ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß und schlank. Die Person trug eine beige Weste. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel.: 07531/995-0 in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 19.07.19, Nachmittags, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Reichenaustraße. Eine 31-jährige Pkw Fahrerin bog nach bisherigen Feststellungen verbotswidrig in die Fritz-Arnold-Straße ein. Daraufhin mußte ein 49-jähriger Kradfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten und kam hierbei zum Sturz. Der Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens am Motorrad beträgt ca. 12500 Euro. Am Pkw entstand kein Schaden.

