POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Büsingen

Abkommen von der Fahrbahn

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 100.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Freitag gegen 13.00 Uhr auf der K 6154. Ein 23-jähriger Lenker eines hochmotorisierten Mercedes-Benz befuhr die Kreisstraße von Büsingen nach Schaffhausen, als er kurz vor einem Waldstück in einer Kurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den Grünstreifen fuhr. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern, hob ab und kam in einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und die zwei Insassen zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

