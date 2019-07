Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Ruhestörung

Eine Wohnungseinweihungsparty lief in der Nacht auf den heutigen Freitag in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Ziegelacker aus dem Ruder. Aufgrund des Lärms der Party konnten Anwohner nicht schlafen und alarmierten gegen 02.00 Uhr die Polizei. Die eingetroffenen Beamten führten ein ermahnendes Gespräch mit der Party-Gastgeberin, woraufhin im Hause wieder Ruhe einkehrte.

Sigmaringen

Fahrradsturz

Leicht verletzt hat sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein zwölfjähriger Junge beim Sturz von seinem Mountainbike. Der Junge war auf der Hohenzollernstraße bergab unterwegs, geriet plötzlich zwischen dem Kreisverkehr Leopoldstraße/ Hohenzollernstraße ins Schlingern und stürzte. Der Junge, der keinen Fahrradhelm trug, wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Meßkirch

Ermittlungen gegen Zusteller

Wegen des Verdachts der Unterschlagung von Warensendungen ermittelt die Polizei gegen zwei Angestellte eines Paketauslieferers im Großraum Meßkirch. Nach einem richterlichen Beschluss durchsuchten Polizeibeamte die gemeinsame Wohnung der Männer und fanden eine Vielzahl von leeren Paketverpackungen, neuwertige Kleidung, Uhren, Elektronikartikel und außerdem Klebezettel mit Adressen von Kunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und werden nun im Rahmen des Ermittlungsverfahrens ausgewertet.

Sigmaringen

Unfallflucht

Sachschaden von rund 2000 Euro an einem Daimler-Benz verursachte ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend. Der Besitzer des Pkw hatte diesen im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Edeka-Centers und auf dem Parkplatz des Krankenhauses Sigmaringen abgestellt. Auf einem der genannten Parkplätze war der unbekannte Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den hinteren rechten Kotflügel und die Stoßstange geprallt und hatte sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, erbeten.

Pfullendorf

Diebstahl

Opfer eines Taschendiebes wurde am Donnerstag gegen 16.00 Uhr eine 75-jährige Frau in einem Discounter in der Otterswanger Straße. Die Frau war mit ihrem Ehemann beim Einkaufen, bezahlte und bemerkte nach dem Einladen der Einkäufe, dass ihr Stoffbeutel mit der darin befindlichen Geldbörse und zwei Handys fehlte. Entweder muss dieser direkt an der Kasse oder danach aus dem Einkaufswagen entwendet worden sein. Eine Absuche im näheren Bereich verlief negativ.

Hohentengen

Kollision bei Überschlag

Eine schwer und drei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden von rund 2500 Euro an zwei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der L 283. Eine 18-jährige VW-Fahrerin befuhr die L 283 von Hohentengen kommend in Fahrtrichtung Eichen. Kurz vor Eichen, im Scheitelpunkt einer langgezogenen, abschüssigen Linkskurve, geriet die Lenkerin aus unbekannter Ursache mit den rechten Rädern ins Bankett. Sie überfuhr einen Leitpfosten und übersteuerte beim Einlenken auf die Fahrbahn den PKW. Schleudernd geriet sie in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, wurde auf einen drei Meter hohen Erdhügel hochkatapultiert und überschlug sich. Während des Überschlags prallte der VW gegen einen entgegenkommenden Fiat, dessen 39-jährige Fahrerin den Unfall beobachtet hatte und durch Lenken nach rechts erfolglos versuchte, dem VW auszuweichen. Im VW wurde die 18-jährige Fahrerin schwer verletzt, im Fiat verletzten sich alle drei Insassen leicht.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell