Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 6. Juni 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Mittwoch, 05.06.2019, 10:40 Uhr

Aus drei parkend abgestellten Fahrzeugen wurden am Mittwochvormittag diverse Gegenstände entwendet. So wurde vermutlich durch einen Griff durch das geöffnete Seitenfenster eines Zustellfahrzeugs während der kurzen Abwesenheit der Fahrerin eine Geldbörse aus einer Handtasche entwendet. Tatort: Albert-Schweitzer-Straße. Aus einem auf einer Baustelle in der Chemnitzer Straße abgestellten VW Bus wurde aus einer im Fahrzeug abgelegten Umhängetasche auch die Geldbörse entwendet. Der dritte Fall ereignete sich ebenfalls auf der Baustelle in der Chemnitzer Straße. Hier wurde aus einem unverschlossenem VW Caddy ein Smartphone und eine Sonnenbrille sowie diverses Werkzeug entwendet. Der entstandene Gesamtschaden in allen Fällen wird auf rund 2000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Unbekannte schlagen auf einen 35-Jährigen ein

Mittwoch, 05.06.2019, gegen 22:00 Uhr

Drei unbekannte Männer sollen am Mittwochabend in einer Parkanlage an der Albert-Schweitzer-Alle grundlos auf einen 35-jährigen Mann eingeschlagen haben, der sich zufällig im Park aufgehalten hatte. Das 35-jährige Opfer konnte zunächst fliehen, musste dann aber mit dem Rettungsdienst dem städtischen Klinikum zugeführt werden. Zu den Tätern können keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 05341 / 1897-0.

Salzgitter Beinum: 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 05.06.2019, gegen 12:20 Uhr

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 24, zwischen Salzgitter Beinum und Salzgitter Calbecht, leicht verletzt worden. Demnach habe der Motorradfahrer einen entgegenkommenden LKW nach rechts ausweichen müssen, da der LKW seinerseits zu weit links gefahren sei. Hierbei kam der Motorradfahrer auf den angrenzenden Grünstreifen, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000,-- Euro geschätzt, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell