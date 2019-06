Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Mountainbike aus Keller entwendet

Montag, 03.06.2019, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 05.06.2019, 05:30 Uhr

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochfrüh gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln der Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der der Dr.-Kirchheimer-Straße. Hier wurde aus einem Kellerraum ein Mountainbike der Marke Canyon im Wert von zirka 350,-- Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Flöthe: Einbruchsversuch in Kindergarten

Freitag, 31.05.2019, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 05.06.2019, 08:00 Uhr

Zwischen vergangenem Freitag und Mittwoch versuchten unbekannte Täter offenbar in den Kindergarten in Flöthe, Kindergartenweg, einzubrechen. Der Versuch Fenster oder Türen aufzuhebeln scheiterte jedoch offensichtlich, so dass kein Eindringen in die Räumlichkeiten erfolgte. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Fümmelse: PKW mit Lackfarbe beschmiert

Dienstag, 04.06.2019, bis Mittwoch, 05.06.2019

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten unbekannte Täter zwei in Fümmelse zum Parken abgestellte PKW, indem die Fahrzeuge mit Lackfarbe besprüht worden sind. Betroffen war ein in der Straße Im Kleinen Feld abgestellter roter Seat. Hier wurde die linke Seite mit weißer Farbe besprüht. Blauer Lack wurde ebenfalls auf die linke Seite eines Im Nordring abgestellten PKW Hummer gesprüht. Bereits am Dienstag, zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde die linke Seite eines in der Straße Im Kleinen Feld abge-stellten Audi A 6 mit weißer Farbe besprüht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine näheren Angaben gemacht werde. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeugin gibt Hinweis auf Unfallverursacher

Mittwoch, 05.06.2019, gegen 09:30 Uhr

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht am Mittwochvormittag schnell aufgeklärt worden konnte. Die Zeugin hatte beobachtet, wie der Fahrer eines Mercedes beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Goslarschen Straße gegen einen parkenden PKW gestoßen war und sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hatte, obwohl er Sachschaden in Höhe von zirka 1000,-- Euro verursacht hatte. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der mutmaßliche Verursacher durch die hinzugerufene Polizei schnell ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

