POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.06.2019

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.06.2019

Peine (ots)

Einbruch in Firma

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße "Zum Gehardschacht" in Ilsede ein. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in das Gebäude, wo sie anschließend versuchten einen Tresor aufzubrechen, was allerdings misslang. Sie entwendeten daraufhin eine Dose mit Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600 Euro.

Fußgänger beim Ausparken übersehen

Am Mittwoch, um 11:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Braunschweiger Straße in Peine ein Verkehrsunfall. Ein 79- jähriger Peiner übersah beim Ausparken aus einer Parklücke einen zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Fahrzeug befindlichen 76- jährigen Peiner mit seinem Rollator. Durch den Zusammenstoß stürzte der 76-Jährige und verletzte sich leicht.

