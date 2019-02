Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall (hin)

Einbeck (ots)

Am 16.02.2019, gegen 11.30h ereignete sich in der Wilhelmstraße in Kreiensen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von ca. 500,- Euro entstand. Eine 63-jährige Laatzenerin befuhr mit ihrem PKW die Wilhelmstraße stadteinwärts. In Höhe der Ringstraße touchierte sie beim Vorbeifahren das Fahrzeug eines 36-jährigen Kielers. Am Fahrzeug des Kielers entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro.

