POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden (hin)

Am 16.02.2019, gegen 09.30h ereignete sich auf der K 503 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 8200,- Euro entstand. Ein 28-jähriger Hannoveraner befuhr die K 503 von Iber in Richtung Moringen. In Höhe der Unfallstelle kam er mit seinem Fahrzeug infolge plötzlich auftretender Straßenglätte ins Schleudern, beschädigte einen Leitpfosten und stieß gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und durch einen örtliche Abschlepper geborgen. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

