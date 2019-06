Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Sachbeschädigung an Pkw

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag gegen 01:00 Uhr kam es auf der Gendorfer Straße zu drei Fällen von versuchten und vollendeten Sachbeschädigungen an Pkw durch unbekannte Täter. An mehreren Fahrzeugen wurden die Außenspiegel der Fahrzeuge umgeklappt. Bei einem Pkw fiel das Spiegelglas aus dem Gehäuse, konnte aber wieder eingesetzt werden. An einem Pkw wurde ein Reifen zerstochen. Es entstand 150 Euro Sachschaden. Nach Angaben einer Zeugin könnte es sich bei den Tätern um eine Gruppe von drei Personen handeln. Eine Person soll mit einer schwarzen Jacke mit roten Streifen bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

