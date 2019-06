Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall an der Habinghorster Straße

Recklinghausen (ots)

Eine 33-jährige Fahrerin aus Bochum musste am Donnerstag zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein 40-Jähriger aus Castrop-Rauxel mit seinem Wagen aufgefahren ist. Die 33-Jährige war gegen 10.10 h mit ihrem Pkw auf der Habinghorster Straße unterwegs und bremste verkehrsbedingt an der Kreuzung der Römerstraße. Der 40-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf 6000 Euro geschätzt.

