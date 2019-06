Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Brandstiftung an Pkw

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen brannte der Pkw einer 72-Jährigen aus Marl auf einem Parkplatz an der Riegestraße. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte den Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Fahrzeug konnte, noch vor Eintreffen der Feuerwehr, durch Polizeibeamte gelöscht werden. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden an dem Pkw. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Um Hinweise bittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

