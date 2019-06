POL-RE: Recklinghausen: 18-Jährige bei Zusammenstoß mit Linienbus schwer verletzt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, verletzte sich eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Recklinghausen schwer bei einem Verkehrsunfall auf der Marler Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 18-Jährige an einer Bushaltestelle, in Fahrtrichtung Marl, gehalten und eine Beifahrerin aussteigen lassen. Beim anschließenden Anfahren und Wenden kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der ebenfalls in Richtung Marl fuhr. Die junge Frau musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen stand ein Rettungshubschrauber bereit. Der Transport fand letztendlich aber über die Straße statt. Der Busfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug der 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Marler Straße gesperrt.

