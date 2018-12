POL-MA: Meckesheim: Vandalismus auf der Alla Hopp-Anlage Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bedienstete eines Sicherheitsunternehmen stellen am Freitagabend Beschädigungen in den Toilettenanlagen der Alla Hopp-Anlage fest und informierten die Neckargemünder Polizei. Bislang unbekannte Täter traten in den Anlagen u.a. Heizstrahler, Handtuchhalter sowie Toilettenpapierhalter ab und richteten dadurch Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe an.

Die Ermittlungen der Beamten des örtlichen Polizeipostens dauern aktuell an. Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Beobachtungen an/auf der Freizeitanlage gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06223/9254-0 (Polizeirevier Neckargemünd) oder Tel.: 06226/1336 (Polizeiposten Meckesheim) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell