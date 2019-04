Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Vom Unfallort geflohen; Aurich - Gegen parkendes Auto gefahren

Aurich - Vom Unfallort geflohen

Ein schwarzer Audi A4 wurde am Dienstag zwischen 12 Uhr und 12:50 Uhr beschädigt. Geparkt war der Wagen am Georgswall in Aurich. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Unbekannter mit seinem Wagen dagegen und verursachte Schaden am Lack. Dann flüchtete er vom Unfallort. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Gegen parkendes Auto gefahren

Ein grauer VW Polo wurde am Dienstag beschädigt, als er am Lüchtenburger Weg in Aurich parkte. Zwischen 15:45 Uhr und 17:30 Uhr fuhr ein Unbekannter mutmaßlich gegen den Wagen. Dann fuhr er davon, ohne die Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen sich zu melden unter Telefon 04941 606 215.

