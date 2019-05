Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal)-Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte stellt seinen Pkw am 17.05.2019, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:15 Uhr, ordnungsgemäß in der Gutenbergstraße auf dem vordersten Parkplatz von der Wormser Straße her kommend ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, muss er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Vermutlich kollidierte der Unfallverursacher beim Einbiegen in die Gutenbergstraße mit dem Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Kühnast, PHK



Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell