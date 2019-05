Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendetektiv bei versuchter Täterfestnahme verletzt (39-16905)

Speyer (ots)

16.05.2019, 13.34 Uhr Zwei bislang unbekannte Täter hatten im Kaufhof zwei Parfum Tester im Wert von 350 Euro entwendet und wurden von dem Ladendetektiv an dem Seitenausgang zur Heydenreichstraße angesprochen. Als er versuchte einen der Täter am Gehen zu hindern, wurde er mehrmals gegen die Ausgangstür gestoßen, bis er zu Boden ging. Danach flüchteten die beiden Unbekannten mit dem Diebesgut zu Fuß über das Schulplätzl in Richtung Ludwigstraße. Der Ladendetektiv wurde bei dem Gerangel verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Unterarmfraktur in ein Krankenhaus gebracht.

