Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kind bei Verkehrsunfall verletzt...

Koblenz (ots)

Gestern ereignete sich gegen 15:45 Uhr auf dem Berliner Ring hier in Koblenz ein Verkehrsunfall bei dem ein Kind verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf. Den ersten Ermittlungen zur Folge lief ein achtjähriges Mädchen in Höhe einer Bushaltestelle unvermittelt aus einem Gebüsch am Straßenrand auf die Fahrbahn und wurde von einem vorbeifahrenden PKW erfasst. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht werden. Die genauen Verkehrsunfallermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Lars Brummer

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell