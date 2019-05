Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Randalierende Frau in Bus...

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 04. Mai 2019 gegen 20:30 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei eine randalierende Frau in einem Bus gemeldet. Der Bus befand sich am Zentralplatz in Koblenz. Zuvor stieg am Hauptbahnhof eine Frau als Fahrgast zu und wollte nach Bendorf mitfahren. Sie hatte jedoch einen falschen Fahrschein. Der Busfahrer machte die Dame darauf aufmerksam und verkaufte ihr ein passendes Ticket. Während der Fahrt durch die Innenstadt fing die Frau im Bus an herumzuschreien und beschimpfte auch den Fahrer. Sie wurde sogar handgreiflich. Der Fahrer forderte sie auf, an der nächsten Haltestelle den Bus zu verlassen. Da sie dieser Aufforderung nicht nachkam wurde die Polizei gerufen. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Koblenz 1 suchte den Bus am Zentralplatz auf und traf dort auf die Frau im Bus. Erst, nachdem sie von der Polizei aufgefordert wurde auszusteigen, verließ sie den Bus.

Rückfragen bitte an:

Lars Brummer

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell