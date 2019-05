Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: PKW mit Einkaufswagen beschädigt...

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 04. Mai 2019, stellte ein Mann aus Koblenz um 11:30 Uhr in der Rübenacher Straße seinen PKW auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes ab um dort einzukaufen. Als er nach zwanzig Minuten wieder an sein Fahrzeug kam, bemerkte er auf der Fahrerseite einen frischen Schaden an der hinteren Tür. Glücklicherweise befand sich eine Zeugin auf dem Parkplatz die Angaben machen konnte wie es zu dem Schaden in der Abwesenheit des Geschädigten kam. Demnach soll ein Mann mit einem Einkaufswagen gegen die Fahrzeugtür gestoßen sein. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern wäre er in sein Fahrzeug, ein roter PKW, eingestiegen und vom Parkplatz gefahren. Die Ermittlungen der Koblenzer Polizei zum Verursacher dauern noch an.

