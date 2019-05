Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrgast und Taxifahrer gerieten in Streit...

Koblenz (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen halb sieben kam es in Koblenz zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einem Taxifahrer. Ein Fahrgast, welcher zuvor stark dem Alkohol zugesprochen hatte, weigerte sich am Zielort das Taxi zu verlassen nachdem er die Fahrt bezahlt hatte. Als der Taxifahrer ausstieg um die Beifahrertür zu öffnen schlug der Fahrgast den Taxifahrer. Dieser ergriff den Fahrgast und "beförderte" ihn unsanft aus dem Taxi. Beide beschuldigten sich gegenseitig und die Polizei wurde hinzugerufen. Wie es zum Streit kam und was genau passiert ist, dass versucht die Polizei Koblenz in ihren Ermittlungen zu klären.

