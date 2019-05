Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrerin schwer verletzt (64-16905)

Speyer (ots)

16.05.2019, 18.01 Uhr Schwer verletzt wurde eine 69-jährige Radfahrerin in der Rulandstraße. Sie war hier in Richtung Diakonissenstraße unterwegs und wurde von einem neunjährigen Radfahrer übersehen, der ohne auf sie zu achten von einem Parkplatz kommend auf die Fahrbahn fuhr. Die Rentnerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

