Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Rucksack entwendet (08-16905)

Speyer (ots)

16.05.2019, 01.45 Uhr Einem 23-jährigen Gast wurde während eines Aufenthalts in der Bar "Eurofinale" in der Bahnhofstraße der Rucksack gestohlen, als er diesen für drei bis vier Minuten unbeobachtet an der Theke stehen ließ. In dem Rucksack befand sich u.a. sein Geldbeutel mit EC-Karte, Personalausweis und 275EUR Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

