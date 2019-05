Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Geschwindigkeitskontrolle in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Am 16.05. führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Woogstraße in Neuhofen Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 17:50 und 19:00 Uhr wurden insgesamt 21 Verstöße kostenpflichtig verwarnt. Der "Spitzenreiter" war bei erlaubten 30 mit 56 km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80EUR sowie ein "Punkt" im Verkehrszentralregister Flensburg. Vor einem höheren Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot retteten ihn die bei den Messungen obligatorischen 3 km/h Toleranz, die zugunsten des Fahrers vom gemessenen Wert abgezogen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-255 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell