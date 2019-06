Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Gabelsberger Straße wurde am Mittwoch um kurz nach 13.00 h ein 52-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Biker aus Recklinghausen musste stark bremsen, weil das entgegenkommende Auto eines 49-jährigen Dinslakeners von der Gabelsberger Straße nach links abbiegen wollte. Durch die Vollbremsung kam der Recklinghäuser zu Fall und wurde leicht verletzt. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden und hat einen geschätzten Schaden in Höhe von 1500 Euro.

