POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Einbruch in Dienstleistungsbetrieb

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag nach Aufhebeln der Zugangstür von einem Treppenhaus her in die Büroräume eines Personaldienstleisters in der Gartenstraße ein und entwendeten aus den Geschäftsräumen eine kleine, hell lackierte Geldkassette mit Bargeld. Der Hauseingang in das Treppenhaus war zur Tatzeit vermutlich nicht verschlossen.

Ravensburg

Körperverletzung nach Vorfall im Straßenverkehr

Der 60-jährige Lenker eines Pkw befuhr am Donnerstag die Bundesstraße 32 aus Richtung Berg in Richtung Ravensburg, als er im Bereich der zweispurigen Fahrbahn durch den Lenker eines Audi mit Ludwigsburger Kennzeichen durch einen Fahrstreifenwechsel behindert wurde. Der Lenker des Audi führte den Fahrstreifenwechsel ohne Blinkzeichen durch und bremste anschließend grundlos stark ab. Beide Pkw-Lenker fuhren weiter bis zur Ampelanlage auf Höhe der Eissporthalle. Dort kam es auf der Fahrbahn zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Lenker des Audi den 60-Jährigen beleidigte und ins Gesicht schlug. Personen, die zu diesen Vorfällen sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeireviers Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Brand eines Mähdreschers

Der schnelle Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg verhinderte am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr größere Schäden im Ortsteil Taldorf. In der Kellenbachsteige war ein Mähdrescher in einem Hofraum in Brand geraten. Das Feuer drohte auf angrenzende Gebäude überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde dies verhindert. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine hatte zunächst Rauch aus dem Motorraum bemerkt und den Mähdrescher deshalb abgestellt. Gleichwohl entwickelte sich aus dem Motorraum heraus ein Feuer. Der Mähdrescher brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht

Der 84-jährige Lenker eines Ford befuhr am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Georgstraße aus Richtung Nordstadt in Richtung der Kreuzung Meersburger Straße / Georgstraße. Der unbekannte Lenker eines Transportfahrzeugs, laut des Geschädigten ein Kastenwagen mit Ravensburger Kennzeichen, fuhr auf dem linken Fahrstreifen der Georgstraße in dieselbe Richtung und unternahm unvermittelt einen Fahrstreifenwechsel. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Lenker der 84-Jährige nach rechts aus. Er überfuhr hierbei einen hohen Randstein zum Gehweg, wodurch sein Ford beschädigt wurde. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg keine Fußgänger unterwegs. Der Lenker des Kastenwagens setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen.

Weingarten

Vermeintliche Einbrecherin

Ein 24-jähriger Mann beobachtete am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine junge Frau, die in der Innenstadt durch ein Fenster in eine Wohnung einstieg. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die Überprüfung der betreffenden Wohnung führte zum Antreffen der 15-jährigen Enkeltochter der Wohnungsinhaberin. Sie wählt diesen Weg in die Wohnung der Großmutter gewöhnlich, wenn ihre Oma nicht zu Hause ist. Das Fenster zur Wohnung bleibt bei einer Wohnungsabwesenheit der Großmutter im Sommer üblicherweise offen. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Weingarten rieten der Großmutter von dieser Verfahrensweise ab und schlugen vor, der Enkelin einen Wohnungsschlüssel zu geben.

Weingarten

Gefährdung des Straßenverkehrs

Eine erhebliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von über 15.000 Euro verursachte ein 90-jähriger Rentner am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Friedhofstraße mit einem missglückten Ausparkmanöver und einer sich anschließenden, kreisrunden Rückwärtsfahrt über die Friedhofstraße. Der 90-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, setzte sich nach einem Gaststättenbesuch mit einem vermutlichen Promillewert von mehr als 1,5 Promille ans Steuer seines Daimler-Benz, um den Pkw rückwärts aus einer Parkbucht auszuparken. Er legte hierzu an dem Automatikfahrzeug den Rückwärtsgang ein und gab Gas. Der Rentner fuhr anschließend mit Vollgas aus der Parkbucht und verlor bei stetigem Vollgas die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser schoss rückwärts auf die Friedhofstraße und verfehlte zunächst ein parkendes Fahrzeug. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer, der auf der Friedhofstraße heranfuhr, vermied durch einen Sprung von seinem Fahrrad, vom Mercedes des Rentners erfasst zu werden. Schließlich stieß der 90-Jährige gegen einen geparkten VW-Caddy und schob diesen zunächst gegen einen hochwertigen Mercedes-Benz und fast gegen eine in diesem Bereich stehende Platane, wobei der Caddy noch vorher an einem Randstein hängen blieb. Gleichwohl löste sich der Caddy vom Pkw des Rentners, der seinerseits zum Abschluss der unkontrollierten Rückwärtsfahrt gegen eine weitere Platane stieß und etwa einen Meter von seiner ursprünglichen Parksituation entfernt zum Stillstand kam. Der 90-Jährige erlitt bei der Unfallfahrt selbst leichte Kopfverletzungen. Der 24-jährige Lenker des Herrenfahrrades blieb unverletzt. Der Unfallverursacher wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Fronreute-Blitzenreute

Versuchter Wohnungseinbruch

Am Donnerstagvormittag gegen 09.45 Uhr wurden an der Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße "Im Kalkofen" am nördlichen Ortsrand von Blitzenreute Hebelspuren festgestellt, die dort offensichtlich durch einen Einbruchsversuch verursacht wurden. An der Terrassentür entstand Sachschaden. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Baienfurt

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter verursachten im Zeitraum von Dienstagvormittag bis Donnerstagnachmittag an der vorderen rechten Seite eines im Gewerbegebiet Niederbiegen in der Borsigstraße auf einem Firmenparkplatz geparkten Peugeot 206 Cabrio mit Biberacher Kennzeichen einen Sachschaden. Da der beschädigte Pkw mit der vorderen rechten Seite an einer Hecke stand, ist nicht von einer Unfallflucht auszugehen. Hinweise zum Tathergang und zu den Verursachern der Beschädigung erbittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

