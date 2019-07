POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Weingarten

Schulschwänzer

Ein wiederholt unentschuldigt im Unterricht einer in Weingarten ansässigen Schule fehlender Schüler im Alter von 16 Jahren wurde am heutigen Freitagvormittag durch Beamte des Polizeireviers Weingarten zu Hause angetroffen und anschließend seiner Schule zugeführt. Die bereits seitens der Stadtverwaltung als zuständige Bußgeldbehörde verhängten Bußgelder führten bislang nicht zu einer Erhöhung der Motivation des Schülers, den Schulunterricht zu besuchen.

Bad Waldsee

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten mutwillig ein neu angelegtes Blumenbeet der Stadt Bad Waldsee entlang des Uferweges auf Höhe der Biberacher Straße. Hierbei beschädigten sie eine Abtrennung und rissen Blumenpflanzen aus der Erde. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0.

Leutkirch im Allgäu

Heuballenbrand

32 Heuballen, die auf dem Anhänger hinter einer landwirtschaftlichen Zugmaschine geladen waren, gerieten am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Fahrt von der Kreisstraße 7913 zu einem sich bei Ausnang befindlichen Hof in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache blieb bislang ungeklärt, eine vorsätzliche Brandlegung wird durch das Polizeirevier Leutkirch ausgeschlossen. Die Kreisstraße musste auf Grund des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei gesperrt werden.

Leutkirch im Allgäu

Farbschmierereien

Unbekannte Täter verunstalteten im Zeitraum seit Freitag, 05. Juli, bis Donnerstag Flächen an der Grundschule Oberer Graben mehrfach durch Farbschmierereien, was nun beim Polizeirevier Leutkirch angezeigt wurde. Zuletzt waren die Verursacher der Graffitis in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag aktiv. Es ist davon auszugehen, dass die Täter identisch sind mit den Personen, die in letzter Zeit an anderen Stellen des Stadtgebiets in gleicher Art und Weise aktiv waren. Hinweise hierzu erbittet das Polizeireviere Leutkirch, Tel. 07561 8488-0.

Wangen im Allgäu

Rauschgiftfund

Den anlässlich einer richterlich angeordneten Durchsuchungsmaßnahme in einem Gebäude am Südring eingesetzter Diensthund zog es am Donnerstagvormittag in einen Gemeinschaftsraum. Nachdem sich der Diensthund dort für eine bestimmte Stelle interessierte, führte die nähere Überprüfung zum Fund einer stattlichen Menge Marihuana. Die Ermittlungen zum Eigentümer der sichergestellten Betäubungsmittel dauern an.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerkratzten am Donnerstag im Zeitraum von 06.00 bis 18.30 Uhr die Beifahrertüre eines schwarz lackierten BMW, Typ 1 mit Ravensburger Kennzeichen. Der beschädigte BMW war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz 13 in der Schmiedstraße geparkt. Der an dem Pkw entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Ein 20-jähriger Fußgänger ging am frühen Morgen des heutigen Freitag gegen 04.45 Uhr auf der rechten Seite der Landesstraße 320 aus Richtung Wangen in Richtung Niederwangen. Im Begegnungsverkehr mit einem Linienbus erkannte der 36-jährige Lenker eines BMW, der auf der Landesstraße aus Richtung Wangen in Richtung Niederwangen fuhr, auf Höhe der sogenannten Salzgrotte zwar den Fußgänger, er vermochte jedoch wegen des entgegenkommenden Busses nicht mehr rechtzeitig nach links auszuweichen, weshalb er den 20-Jährigen erfasste. Der Fußgänger wurde auf Grund der Kollision nach rechts in die angrenzende Wiese gestoßen und verletzt. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall unter Alkohol

Die 37-jährige Lenkerin eines KIA befuhr am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr die Obertorstraße in Fahrtrichtung Marktplatz. An einer Engstelle im Bereich der Oberen Stadtmauer kam ihr der 27-jährige Lenker eines Audi S5 entgegen, der an der Engstelle Vorrang hatte. Die 37-Jährige schätzte offensichtlich die Fahrbahnbreite falsch ein, fuhr trotz des Vorrechts des Gegenverkehrs weiter und streifte den Pkw des 27-Jährigen und einen weiteren Pkw, der in diesem Bereich geparkt war. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalles wurde festgestellt, dass die 37-Jährige betrunken war. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein der Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

Amtzell

Gefährdung des Straßenverkehrs

Das Verkehrskommissariat Kißlegg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße 8047 zwischen Hinterholz und Geiselharz ereignete. Der 21-jährige Lenker eines Renault Megane Scenic befuhr die Kreisstraße aus Richtung Amtzell in Richtung Geiselharz. Kurz vor Geiselharz überholte er in einer unübersichtlichen Rechtskurve zwei vorausfahrende Pkw. Im Bereich des Ortseingangs von Geiselharz kam ihm der 65-jährige Lenker eines Toyota auf der über die Bundesstraße 32 führenden Brücke entgegen. Dieser verhinderte durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver nach rechts einen unmittelbaren Frontalzusammenstoß, gleichwohl kam es zu einer Kollision der beiden Pkw, die sich mit den jeweils linken Fahrzeugseiten streiften. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Zeugenaufruf des Verkehrskommissariats Kißlegg, Tel. 07563 9099-0, richtet sich insbesondere an die Lenker der beiden Pkw, die durch den Lenker des Renault überholt wurden.

Amtzell - Waldburg

Motorradkontrollen

Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen führten mit Unterstützung des Polizeireviers Leutkirch am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 7989 zwischen Hannober und Amtzell Zweiradkontrollen mit Geschwindigkeitsmessungen durch Kräfte des Landratsamtes Ravensburg durch. Acht Motorradfahrer mussten wegen technischer Mängel an ihren Krafträdern beanstandet werden. Die Spitzenwerte bei der Geschwindigkeit betrugen 177 und 183 km/h.

Aichstetten

Auffahrunfall mit Verletzten

Eine leicht verletzte Fahrzeugführerin und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro waren die Folgen eines Auffahrunfalles, der sich am Donnerstag an der Autobahn-Anschlussstelle Aichstetten ereignete. Die 39-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz befuhr die Bundesautobahn A96 aus Richtung Lindau in Fahrtrichtung Memmingen und verließ die Bundesautobahn an der Anschlussstelle hinter dem VW Touran einer 43-jährigen Pkw-Lenkerin. Als die Lenkerin des VW Touran an der Abfahrt von der Autobahn an einer Stoppstelle anhielt, kam es aufgrund Unaufmerksamkeit der 39-Jährigen zum Auffahrunfall. Die vorausfahrende Lenkerin des Touran zog sich beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge Verletzungen zu.

