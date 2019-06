Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schaden verursacht und aus dem Staub gemacht

Rastatt (ots)

Nachdem der Lenker eines Nissan am Sonntagabend von Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Murgtalstraße gegen einen dort abgestellten BMW prallte und sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, aus dem Staub machte, erwarten den Mittfünfziger nun mehrere Anzeigen. Bei einer anschließenden Überprüfung des mutmaßlichen Unfallverursachers, fanden die Beamten heraus, dass der Nissan-Lenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem wird eine erhobene Blutprobe Aufschluss über einen möglicherweise vorangegangen Alkoholkonsum geben. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell