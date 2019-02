Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Auf Katze wurde geschossen

Zotzenheim (ots)

Weil sich ihre Katze kaum bewegen wollte, suchte eine Bürgerin aus Zotzenheim am Dienstag, den 05.02.2019, ihren Tierarzt auf. Dieser entfernte anlässlich einer Notoperation zwei Diabolo-Geschosse aus dem Körper des Tieres. Die Tat dürfte sich Ende Januar 2019 in Zotzenheim, in unmittelbarer Nähe der Tannenstraße ereignet haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist mit einem Luftgewehr auf das Tier geschossen worden. Ein solches Verhalten stellt einen Straftatbestand nach dem Tierschutzgesetz und ein Verstoß gegen das Waffengesetz dar.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet die Bevölkerung nun um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen.

Polizei Bad Kreuznach Telefonnummer 0671/8811-100

