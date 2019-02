Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bewaffneter Raubüberfall auf Postfiliale

Langenlonsheim (ots)

Vergangenen Samstag, 16. Februar 2019, überfiel ein bewaffneter, bislang unbekannter Mann gegen 10:30 Uhr die Postfiliale in der Straße An den Nahewiesen im Gewerbegebiet in Langenlonsheim. Der maskierte Täter bedrohte die anwesende Angestellte mit einer Schusswaffe. Die Frau versuchte sich zwar zunächst zu wehren, wurde jedoch durch den Unbekannten gewaltsam zu Boden gebracht und dabei leicht verletzt. Danach durchsuchte der Täter die Filiale nach Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt mit einem bislang noch unbekannten Bargeldbetrag vom Tatort. Die nach Alarmierung seitens der Polizei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Räuber blieben erfolglos. Beschreibung des Täters:

- helle Hautfarbe - kräftige Statur - groß gewachsen - sprach mit ausländischem Akzent - trug eine hellgraue Arbeitshose und eine schwarze Winterjacke - führte einen schwarzen Rucksack mit - maskiert mit schwarzer Sturmhaube

Im Zusammenhang mit der Tat spielt möglicherweise ein dunkles Fahrzeug eine Rolle, das sich in zeitlicher Nähe zur Tat vom Tatort entfernt hat. Die Polizei Bad Kreuznach bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum am Tatobjekt oder in der unmittelbaren Umgebung.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-300

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/ki.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell