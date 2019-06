Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe erbeuten Handtasche

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Diebe nutzten die Unachtsamkeit einer 85-jährigen Geschädigten aus und entwendeten deren Handtasche, die sie in einer Bäckerei in der Eisenbahnstraße über die Stuhllehne gehängt hatte. Die dreisten Täter gelangten so an Bargeld, eine EC-Karte und persönliche Gegenstände. Zeugen mögen sich bitte mit der PI Kaiserslautern 1 unter 0631-369 2177 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

