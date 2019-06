Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Eulenbis (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, den 07.06.2019, 23:30 Uhr bis Samstag, den 08.06.2019. 01:30 Uhr ereignete sich in der Eulenkopfstraße, Eulenbis eine Sachbeschädigung an einem PKW. Durch bisher unbekannte Täter wurde ein Sandstein gegen den PKW geworfen. Hierdurch wurde der vordere linke Scheinwerfer, sowie die linke Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell