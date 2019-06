Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gefordert

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend haben vier Heranwachsende einen 20-Jährigen in Kaiserslautern am Pfaffplatz zur Herausgabe seines Geldbeutels aufgefordert. Dabei sei er geschlagen und ihm auch ein Messer vorgehalten worden. Der Bedrohte konnte sich in ein angrenzendes Restaurant flüchten, ergriff sich ein Messer und vertrieb die Personengruppe. Die Polizei konnte durch die Personenbeschreibung zwei Tatverdächtige (20 Jahre und 16 Jahre alt) in der Innenstadt ermitteln, die die Aussage bei der Polizei verweigerten.

