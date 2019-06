Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit in der Disco

Kaiserslautern (ots)

Zwischen zwei jungen Frauen eskalierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Auseinandersetzung in einer Diskothek. Die 19-jährige mutmaßlich Beschuldigte wurde wohl versehentlich von einer 20-Jährigen angerempelt. Die Jüngere ging daraufhin der "Anremplerin" nach und schüttet ihr ein Getränk über. Nachdem die 20-Jährige das ebenfalls tat, schlug die 19-Jährige mit ihrem leeren Glas in das Gesicht ihrer Kontrahentin. Diese erlitt hierdurch eine Schnittverletzung im Gesicht. Gegen die 19-Jährige wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sie wurde noch vor Ort des Platzes verwiesen. |slc

