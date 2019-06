Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährliches Überholmanöver auf der L502

L502/ Breitenau-Espensteig (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr am frühen Freitagmorgen die L502 zwischen Breitenau und Espensteig in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Hierbei wurde er trotz des aufkommenden Gegenverkehrs gefährlich überholt. Ein SUV-Fahrer raste mit massiv überhöhter Geschwindigkeit an dem Mann vorbei. Der 35-Jährige musste daraufhin eine Vollbremsung hinlegen, weil der Überholende kurz vor einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto stand. Nach dem Überholvorgang bretterte der SUV-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Zwar konnte er im Rahmen der Ermittlungen ausfindig gemacht werden, dennoch benötigt die Polizei weitere Zeugenaussagen.

Personen, die das Überholmanöver (gegen 05:20 Uhr) beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631/ 369 2250 zu melden. Gesucht wird insbesondere der Fahrer, der im entgegenkommenden PKW saß.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell