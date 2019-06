Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifenstecher

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen musste ein Fahrzeugbesitzer in Kaiserslautern, Gasstraße, feststellen, dass ein Unbekannter an seinem geparkten VW-Bus alle vier Reifen zerstochen hatte. Bereits eine Woche zuvor, waren an dem Fahrzeug drei Reifen zerstochen worden. Hinweise zur Sachbeschädigung bitte an die Polizeiinspektion 1, Gaustraße 2, 0631-3692150, pikaiserslautern1@)polizei.rlp.de.

