POL-RT: Verfolgungsfahrt mit der Polizei (Zeugenaufruf); Verkehrsunfälle; Hochwertigen Pkw gestohlen (Zeugenaufruf); Versuchter Raub (Zeugenaufruf); Einbruch

Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Drei zum Glück nur leicht Verletzte, sieben beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von etwa 42.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 37 Jahre alter Reutlinger am Montagabend bei seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle im Stadtteil Storlach verursacht hat. Der Reutlinger war gegen 22.45 Uhr mit seinem 3er BMW auf dem Berliner Ring einer Polizeistreife aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Unmittelbar nachdem ihm das Anhaltesignal gegeben wurde, gab der 37-Jährige Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit über die Roaner Straße, Sondelfinger Straße und Storlachstraße davon. Während seiner Flucht durch das Wohngebiet, bei der er zeitweise mit einer Geschwindigkeit von weit über 100 km/h und ohne Rücksicht auf jegliche Verkehrsregeln fuhr, ignorierte er sämtliche weitere Anhalteversuche. Auf quergestellte Streifenwagen raste er unbeeindruckt mit so hoher Geschwindigkeit zu, dass die jeweiligen Besatzungen aus Sicherheitsgründen die Fahrbahn im letzten Moment räumten. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit verlor er schließlich in einer leichten Linkskurve in der Mittnachtstraße die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei knallte der BMW mit enormer Wucht gegen einen abseits der Straße geparkten VW Bus, von dem der BMW wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen wurde und in die linke Seite eines entgegenkommenden Opel Astra einer 20-Jährigen krachte. Anschließend prallte der BMW noch in vier weitere, rechts neben der Fahrbahn geparkte Fahrzeuge. Unmittelbar bevor der BMW zum Stehen kam, stieß er noch gegen einen Streifenwagen, der sich neben den Wagen setzte, um die weitere Flucht zu verhindern. Der 37-Jährige und sein 36-jähriger Beifahrer versuchten anschließend, zu Fuß weiter zu flüchten, konnten jedoch nach wenigen Metern überwältigt und festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 37-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser unter Drogen und Alkoholeinwirkung stand. Zudem wurden bei ihm mehrere Gramm mutmaßlich illegaler Drogen gefunden und sichergestellt. Bei den Kollisionen wurden die 20-jährige Opel-Fahrerin, der 36-jährige Beifahrer im BMW und der Unfallverursacher leicht verletzt. Während die Opel-Fahrerin keine sofortige ärztliche Hilfe benötigte, wurden die beiden anderen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, welches der 36 Jahre alte Beifahrer nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 37-jährige Unfallverursacher wurde nach der fälligen Blutentnahme aufgrund seiner Drogenbeeinflussung über Nacht stationär aufgenommen. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. Gegen ihn werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft mehrere Strafanzeigen vorgelegt. Neben dem BMW musste zwei weitere Fahrzeuge vom Abschleppdienst geborgen werden. Zum Ausleuchten der großräumigen Unfallstelle war die Feuerwehr im Einsatz. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch die äußerst riskante Fahrweise des BMW-Fahrers behindert oder gefährdet wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Bad Urach (RT): Mit Pkw überschlagen

Leichte Verletzungen hat eine 42-jährige Autofahrerin erlitten, die sich am Montagvormittag mit ihrem Pkw auf der Ulmer Steige überschlagen hat. Die Frau war kurz nach elf Uhr mit ihrem Renault Twingo von Böhringen herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Auf nasser Fahrbahn kam das Fahrzeug aus noch nicht geklärter Ursache im Kurvenbereich nach rechts in den Grünstreifen ab. Im ansteigenden Bankett überschlug sich der Twingo und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen. Die 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr nicht mehr fahrtauglicher Pkw, an dem Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Hochwertigen Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Dienstag, zwischen 23.30 Uhr und sieben Uhr, ist in der Hindenburgstraße ein hochwertiger BMW, Modell M4, gestohlen worden. Die schwarze Cabrio-Limousine war in einer Hofeinfahrt abgestellt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem über 50.000 Euro teuren Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen NT-TT 44 angebracht. Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Hindenburgstraße, die parallel zur viel befahrenen B 465 verläuft, oder zum Verbleib des Pkw erbittet das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/501-0. (mr)

Neuffen (ES): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei Esslingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 22-Jähriger gegen drei Uhr zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs, als er, wie er angab, plötzlich bemerkte, wie zwei Unbekannte an seine Gesäßtasche mit der Geldbörse zu greifen versuchten. Als er sich zur Wehr setzte, erhielt er einen Schlag auf den Hinterkopf, wodurch er zu Boden ging. Ihm gelang es noch, in Richtung eines nahe gelegenen Einkaufsmarktes zu flüchten, bevor er kurz ohnmächtig wurde. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Eine Beschreibung der Unbekannten liegt nicht vor. Geraubt wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0 entgegen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Sturz schwer verletzt

Beim Sturz von seinem Fahrrad hat sich ein 31-Jähriger am Dienstagmorgen schwer am Arm verletzt. Der Mann fuhr gegen 7.40 Uhr die Tannenbergstraße in Richtung Bohnau entlang und wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte auf den Asphalt. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung an der Unfallstelle, zu der auch ein Notarztwagen ausgerückt war, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

12.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag entstanden. Zudem hat sich ein Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 74-Jähriger war um 10.20 Uhr mit seinem Ford Focus aus dem Parkplatz beim Bahnhof auf die Oberboihinger Straße eingefahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 47 Jahre alten Fahrers eines Ford Transit. Durch die Wucht der Kollision wurde der Focus nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen und prallte noch gegen ein Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 47-Jährige klagte über leichte Schmerzen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (ms)

Rottenburg (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

Gegen 16 Uhr ist am Montag in ein Wohnhaus in der Taubenstraße im Stadtteil Wurmlingen eingebrochen worden. Über eine gewaltsam geöffnete Kellertür gelangte der bislang unbekannte Einbrecher ins Innere. Anschließend begab er sich über das Treppenhaus zur Wohnungstür und hebelte diese auf. Beim Durchstöbern der Schränke fand der Täter Bargeld und Schmuck in noch nicht bekanntem Wert. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen sahen eine Person, die eine silberfarbene Jacke trug, mit einem blauen Mountainbike davonradeln. Das Fahrrad war zuvor aus der Garage entwendet worden. Mitteilung über den Einbruch ging erst eine Stunde später bei der Polizei ein, als die Wohnungsbesitzer nach Hause kamen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Fußgänger von Pkw erfasst

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein 18-Jähriger erlitten, der am Montagabend auf der L 361 von einem Pkw erfasst worden ist. Kurz nach 20 Uhr befuhr ein 51-jähriger VW Polo-Lenker die Landesstraße von Seebronn kommend in Richtung Bondorf. Auf dem unbeleuchteten Streckenabschnitt zwischen Seebronn und der A 81 erkannte der Autofahrer im letzten Moment einen Fußgänger, der verbotswidrig mittig auf dem Fahrstreifen in Richtung Bondorf lief. Der Polo-Lenker wich nach links aus, touchierte den Heranwachsenden jedoch noch mit dem rechten Außenspiegel. Der junge Mann, bei dem die hinzugerufenen Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung feststellten, wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

