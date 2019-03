Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlägerei, Einbrüche, Unfall mit Pferd, Bedrohung, Mädchen belästigt

Reutlingen (ots)

Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof

Drei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer Körperverletzung, die sich am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr auf dem Zentralen Omnibusbahnhof ereignet hat. Zwei männliche Afghanen im Alter zwischen 24 und 28 Jahren kamen dort in Streit. Der 24-jährige schlug dem 28-jährigen mit einem abgesägten Ast auf den Kopf, woraufhin dieser ein mitgeführtes Pfefferspray gegen den anderen einsetzte. Eine 14-jährige zufällig vorbeikommende Passantin wurde ebenfalls von dem Pfefferspray getroffen. Der 24-jährige flüchtete zunächst, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die leichtverletzte 14-jährige behandelt und der 28-jährige mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der 28-jährige fortlaufend Drohungen gegen den 24-jährigen aussprach, musste dieser auf Anordnung eines Richters in Gewahrsam genommen werden.

Reutlingen (RT): Betrunkener in der Pomologie

Einen Polizeieinsatz verursachte ein 21-jähriger Pakistani am Samstagabend gegen 21:45 Uhr in der Pomologie. Dieser pöbelte grundlose eine Gruppe feiernder Personen an und beleidigte diese. Als die Gruppe antwortete, zog der bereits polizeibekannte 21-jährige ein verbotenes Klappmesser. Das Messer konnte ihm jedoch abgenommen werden. Es wurde niemand verletzt. Da der 21-jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und sich nicht beruhigen ließ, wurde dieser in Gewahrsam genommen bis seine Freundin ausfindig gemacht werden konnte, die ihn abholte.

Reutlingen-Betzingen (RT): Einbruch in Telefonladen

Am Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe in einen Telefonladen in der Markwiesenstraße ein. Durch das Fenster gelangten diese in einen Aufenthaltsraum mit einem Tresor. Die unbekannten Täter versuchten diesen zu öffnen, wurden aber vermutlich durch die einsetzende Alarmanlage unterbrochen und flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Nach bisherigem Stand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Nürtingen (ES): Pferd außer Kontrolle - Reiterin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 21-jährige Reiterin nach einem Sturz von ihrem Pferd am Samstagnachmittag bei Raidwangen zu. Die Nürtingerin war mit ihrem Araber-Hengst auf einem Feldweg zwischen Neckartailfingen und Raidwangen unterwegs, als das Pferd plötzlich anfing zu scheuen und durch ging. Es galoppierte in Richtung Altdorfer Straße und ließ sich nicht mehr unter Kontrolle bringen. Auf der Altdorfer Straße, kurz nach dem Ortsausgang Raidwangen an einer Weggabelung, sprang das Pferd gegen einen haltenden Pkw VW-Passat und trat dabei mit seinem Vorderlauf die Windschutzscheibe ein. Dessen 49-jähriger Fahrer, welcher allein im Fahrzeug saß, wurde dabei glücklicherweise nicht getroffen und kam mit dem Schrecken davon. Schlimmer erging es der 21-Jährigen Reiterin, die sich beim Sturz vom Pferd schwere Verletzungen zuzog. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Auch das Pferd wurde bei der Aktion verletzt und musste in einem nahegelegenen Reitstall von einem Tierarzt behandelt werden. Am VW Passat entstand erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Ostfildern (ES): In Bar eingebrochen und Geldspielautomaten aufgebrochen

Am Samstag, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 08:00 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter im Ortsteil Nellingen in der Kaiserstraße die Eingangstüre zu einer Bar auf. Im Innenraum wurden mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen und Münzgeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere tausend Euro. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Altbach (ES): Schlägerei stellte sich als räuberischer Diebstahl dar

Am Samstagnachmittag kurz nach 15:00 Uhr, gingen mehrere Notrufe im Führungs- und Lagezentrums in Reutlingen über eine größere Schlägerei ein, worauf sofort sechs Streifenbesatzungen zu einem Verbrauchermarkt in den Kieswasen eilten. Beim Eintreffen der ersten Besatzungen versuchten zwei Personen den Parkplatz vom Supermarkt zu verlassen. Beide ausländische Personen konnten jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Eine weitere Person wurde bereits von Mitarbeitern des Verbrauchermarktes überwältigt und im Büro festgehalten. Nach den bisherigen Ermittlungen legten die drei Verdächtigen zwei Warengegenstände auf das Kassenband. Als der Kassierer einen Einblick in den mitgeführten Rucksack nehmen wollte, ergriff ein 35-Jähriger Italiener sofort die Flucht und rannte aus dem Warengeschäft. Auf dem Parkplatz konnte dieser jedoch von einem Mitarbeiter festgehalten werden. Die beiden 21- und 18-Jährigen Mittäter, ebenfalls italienische Staatsangehörige, versuchten den 35-Jährigen aus dem Haltegriff des Mitarbeiters zu befreien, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Durch das beherzte Eingreifen weiterer Kunden konnte dies jedoch verhindert werden. Im Rucksack, sowie einem den Tätern zugeordnetem Pkw konnte noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Alle drei italienische Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Esslingen: 29-Jährige beleidigt Polizeibeamten und schlägt mehrfach um sich

Am Sonntag gegen 00:15 Uhr, wollte eine Streifenbesatzung nach einer vorausgegangenen Körperverletzung im Ortsteil Zollberg, Bereich Neuffen-/ Stuifenstraße eine 29-Jährige Tatverdächtige kontrollieren. Als die 29-Jährige mit dem Sachverhalt konfrontiert wurde, beleidigte diese sofort einen 38-jährigen Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Worten und warf sich auf den Boden, worauf ein Rettungswagen verständigt wurde. Nach dem Eintreffen des Rettungswagens wollte die 29-Jährige nicht auf der Krankentrage liegen bleiben, so dass sie festgehalten werden musste. Die 29-Jährige trat mit einem Stahlkappenschuh in das Gesicht des 38-jährigen eingesetzten Polizeibeamten. Im Klinikum angekommen trat die 29-Jährige gegen die Brust des 31-jährigen Arztes. Zur weiteren Behandlung musste die 29-Jährige zunächst fixiert werden. Der 38-jährige Polizeibeamte sowie der 31-jährige Arzt erlitten beide leichte Verletzungen. Die 29-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Kusterdingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall nahe Kusterdingen wurde ein älteres Ehepaar am Samstagmittag, gegen 12.10 Uhr, schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 80-jährige Tübingerin zusammen mit ihrem 81-Jjährigen Ehemann mit ihrem Pkw Mercedes-Benz die B28 von Reutlingen kommend in Richtung Tübingen unterwegs. In einer Linkskurve im Gefällstück auf Höhe Burgholz fuhr das Fahrzeug unvermittelt geradeaus weiter, kam dabei von der Straße ab und durchbrach nach mehreren Metern einen Wildzaun. Anschließend stürzte das Fahrzeug einen steilen Abhang runter und prallte nach mehreren Metern mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Beide Insassen waren angegurtet und zogen sich schwere Verletzungen zu. Zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei waren vor Ort. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde das Ehepaar in eine Klinik eingeliefert. Die Bergung der stark demolierten A-Klasse durch ein Abschleppunternehmen gestaltete sich als schwierig und zeitintensiv. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Drei Mädchen belästigt

Am Samstag gegen 2 Uhr verließen drei Mädchen im Alter von 18 bis 20 Jahren eine Lokalität in der Mühlstraße in Tübingen. Hierbei wurde ihnen unvermittelt von einem Mann auf das Gesäß geschlagen. Durch die verständigten Security-Mitarbeiter konnte der Täter dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Wie sich herausstellte war der 25-jährige Syrer so stark betrunken, dass er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Ihn erwartet eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Tübingen.

