POL-RT: Unfälle, Raub, Einbrüche, Körperverletzung mehrere Zeugenaufrufe

Reutlingen (RT): Frontalzusammenstoß

Noch ist nicht ganz geklärt warum am Freitagnachmittag auf der L 383 ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen ist. Er befand sich gegen 17.20 Uhr auf der Fahrt von Bronnweiler kommend in Richtung Reutlingen. Auf Höhe des Motocross-Geländes geriet er dann mit seinem Skoda auf die Gegenspur, wo es zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß mit dem Volvo einer 36-jährigen Frau kam. Beide Fahrzeuge wurden durch den heftigen Aufprall von der Fahrbahn abgewiesen und landeten im Straßengraben. Sie waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 17000 Euro geschätzt.

Dettingen (RT): Zwei bewaffnete Täter überfallen Lebensmittel-Discounter (Zeugenaufruf)

Der Überfall auf einen Einkaufsmarkt in der Karlstraße hat am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei maskierte Männer hatten gegen 20.56 Uhr das Geschäft betreten und die beiden anwesenden Kassiererinnen bedroht. Die Frauen gaben jedoch kein Bargeld heraus, so dass die beiden Täter unverrichteter Dinge ohne Beute aus dem Geschäft flüchteten. Sie entfernten sich zu Fuß über den Parkplatz und den Calverbühlweg in Richtung Bahnhof. Die Polizei fahndete anschließend mit zahlreichen Streifenwagen, Hundeführern und einem Polizeihubschrauber. Die beiden Täter werden als etwa 180 cm große Männer beschrieben. Sie sprachen beide deutsch und hatten eine kräftige bzw. athletische Statur. Einer trug einen dunkelgrauen Parker mit Kapuze, eine dunkle Hose und war mit einer schwarzen Sonnenbrille und einem roten Halstuch maskiert. Der andere trug eine dunkle Jacke und eine schwarze Jogginghose. Er war mit einer Kapuze und einer schwarzen Sonnenbrille maskiert. Das Polizeirevier Metzingen sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Ruf-Nr. 07123/924-0 entgegengenommen.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Betrunken in geparkten Pkw geprallt

Samstagnacht hat ein 36-jähriger Mann vermutlich auf Grund zu hohem Alkoholkonsums die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er war gegen 01.15 Uhr unterwegs in Richtung Honau, als er in der Ortsmitte Unterhausen auf die Gegenfahrbahn geriet und in einen geparkten BMW prallte. Der Mann wurde durch den heftigen Zusammenstoß verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden, wo nicht nur seine Verletzungen versorgt sondern auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Noch an der Unfallstelle wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 11000 Euro.

Rottenburg (TÜ): Pkw landet im Bach

Am Freitagnachmittag ist es im Dettinger Tal zu einer nicht alltäglichen Fahrzeugbergung gekommen. Ein 52-jähriger Mann befand sich gegen 17.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Fahrt von Dettingen in Richtung Ofterdingen als er aus bislang noch ungeklärtem Grund nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug driftete anschließend etwa 150 m über die dortige nassa Wiese, fuhr eine ca. 2 m tiefe Böschung hinunter und kam dann schlussendlich im Katzenbach zum Stillstand. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Pkw erlitt dagegen einen wirtschaftlichen Totalschaden in einer Höhe von schätzungsweisen 3500 Euro. Zur Bergung des Mercedes kam ein Autokran zum Einsatz. Hierzu musste die L 385 von 19.30 bis 20.25 Uhr voll gesperrt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES) Versuchter Einbruch (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend versuchten unbekannte Täter gegen ca. 21.30 Uhr auf das Gelände einer Entsorgungsstation in der Sielminger Straße zu gelangen und wurden dabei gestört. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass er Personen auf dem Gelände festgestellt hatte. Bei einer sofortigen Überprüfung konnten noch lediglich, bereitgestellt Sporttaschen, welche wohl zum Abtransport des Diebesguts bereitgestellt worden waren sichergestellt werden. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Filderstadt unter Tel.: 0711/70913 zu melden.

Neuhausen auf den Fildern (ES) Körperliche Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung die sich in der Marktstraße ereignet hatte. Dort gerieten gegen 03.30 Uhr mehrere Männer aneinander. Eine vorbeikommende Polizeistreife erkannte diese Auseinandersetzung und konnte die Männer trennen. Hierbei flüchtete einer der Täter. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 bis 185 cm groß, schulterlange dunkelblonde Haare, sportliche Figur und dunkel gekleidet. Da die näheren Umstände noch unklar sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Filderstadt unter Tel.: 0711/70913.

Nürtingen (ES) Ohne Beute geflohen (Zeugenaufruf)

Am frühen Freitagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Verlag in der Ohmstraße einzubrechen und wurde von einer Mitarbeiterin überrascht und flüchtete. Eine Mitarbeiterin des Verlages hielt sich noch im Gebäude auf, als sie den durch den Einbrecher entstandenen Lärm hörte. Die Frau schloss sich ein und verständigte die Polizei. Da der Einbrecher nach ihrer Einschätzung näher kam, rief sie diesem zu, sie hätte die Polizei verständigt, worauf der Täter unerkannt flüchtete. Zeugen, die den Ermittlern des Polizeireviers Nürtingen Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 07022/92240 bei der Polizei in Nürtingen.

