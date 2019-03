Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bei Rot über die Ampel - zwei Verletzte; Fahrzeugteile abmontiert; Einbruch in Discounter; Mädchen belästigt; Sexuelle Belästigungen aufgeklärt

Reutlingen (ots)

Zwei Verletzte nach Rotlichtfahrt

Die Missachtung einer roten Ampel ist ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Montagmittag zwei Personen leicht verletzt worden sind. Gegen 12.30 Uhr befuhr eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem Ford Focus den rechten Fahrstreifen der Stuttgarter Straße in Richtung Metzingen. An der Kreuzung mit der Straße Am Heilbrunnen fuhr sie in die Kreuzung ein, obwohl die Ampel Rot zeigte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden VW Bus eines 58-Jährigen, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Dabei wurde der Ford um die eigene Achse gedreht und kam schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Die Unfallverursacherin kam mit dem Rettungswagen zur genaueren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der VW-Fahrer konnte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. An beiden Pkw war ein Gesamtschaden von zirka 6.000 Euro entstanden. (mr)

Neuhausen (ES): Fahrzeugteile abmontiert (Zeugenaufruf)

Fachkenntnis hat der Dieb an den Tag gelegt, der am Wochenende mehrere Fahrzeugteile von einem geparkten Opel Mokka abmontiert und mitgenommen hat. Der Unbekannte begab sich zwischen Freitag, 18.20 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, auf das Gelände eines Autohauses in der Hegaustraße und baute dann fachmännisch sowohl die Motorhaube als auch die beiden Frontscheinwerfer aus. Außerdem montierte er die gesamt Frontschürze inklusive Kühlergrill, Nebelscheinwerfer und Parksensoren ab. Zuvor hatte der Täter das Beifahrerfenster eingeschlagen und sich auf diese Weise Zugriff zum Innenraum des Fahrzeugs verschafft. Der Wert des Diebesguts wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07158/9516-0 um Zeugenhinweise. Das Gelände des Autohauses liegt unmittelbar an der stark befahrenen Plieninger Straße. (mr)

Starzach (TÜ): Einbruch in Discounter (Zeugenaufruf)

Ziel eines noch unbekannten Einbrechers ist in der Nacht zum Montag ein Discounter im Stumpacher Weg in Bierlingen geworden. Zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, drang der Täter über das Gebäudedach ins Innere vor und hebelte dort noch mehrere Türen auf. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem erbeutete der Unbekannte Bargeld sowie eine noch unbekannte Menge an Zigaretten. Zeugen, die im Bereich des Discounters verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Kriminalkommissariat Tübingen zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Mädchen belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 165 cm großen Mann, der am Sonntagabend im Bereich der Gebhard-Müller-Straße ein junges Mädchen belästigt haben soll, fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen. Die 15-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf dem Fußweg von der Friedrich-Ebert-Straße zum Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes unterwegs. In einer dunklen Ecke des Parkplatzes stand, wie sie angab, ein dunkel gekleideter Mann. Dieser soll sie dann unvermittelt angegriffen und unsittlich berührt haben. Außerdem soll er versucht haben sie zu küssen. Sie konnte sich in dem folgenden Gerangel losreißen und flüchten. Die Polizei wurde erst geraume Zeit nach dem Vorfall informiert. Sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Unbekannten. Dieser wird von schmaler beziehungsweise dünner Statur beschrieben. Er war mit einer dunklen Winterjacke, einer dunklen Jeanshose und einer Basecap bekleidet. Zudem soll er schwarze Stoffhandschuhe getragen haben. Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Tübingen (TÜ): Sexuelle Belästigungen aufgeklärt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.03.2019/11.47 Uhr

Mehrere Fälle der sexuellen Belästigung von Mädchen in der Südstadt sind aufgeklärt. Ein 12-Jähriger hat zwischenzeitlich eingeräumt, in den vergangenen Tagen mehreren Mädchen an den Po gegriffen, sie unsittlich angesprochen oder sich in einem Fall gegenüber einer Frau entblößt zu haben. Dabei war er jeweils mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Insgesamt fünf verschiedene Vorfälle wurden zwischenzeitlich bei der Polizei aktenkundig. Nachdem der strafunmündige Junge am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, wiederum in der Fürststraße aufgetreten war und einer 32-jährigen Frau seinen Penis gezeigt hatte, wurde er im Zuge der Fahndung von Beamten des Polizeireviers Tübingen im Bereich der Ulrichstraße angetroffen und in Gewahrsam genommen. Das Kind wurde seinen Eltern überstellt. (ak)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell