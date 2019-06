Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Unterschlagung

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 08.06.2019, gegen 10:14 Uhr wurde eine dreiköpfige Personengruppe in der Weberstraße, Kaiserslautern einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden bei einem 39-jährigen Mann aus Ramstein-Miesenbach mehrere Blister mit Tabletten aufgefunden, welche dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Weiterhin wurde eine EC-Karte aufgefunden, welche einer 28-jährigen Frau aus Ramstein-Miesenbach zuzuordnen war. Der Mann gab an, dass er diese gefunden hat.

