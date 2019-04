Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus PKW, Sachbeschädigung an PKW

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter öffneten im Tatzeitraum 31.03.2019, 06:10 Uhr bis 31.03.2019, 21:20 Uhr die rechte Seitenscheibe an einem Fiat Punto, der auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Siegstraße in Betzdorf abgestellt war. Aus dem Handschuhfach entwendeten die Täter einen Umschlag mit Bargeld und beschädigten dabei auch die Klappe des Handschuhfaches. Weiterhin wurde der Außenspiegel des Fahrzeuges an der Beifahrerseite abgebrochen.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

