Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl von Bargeld

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 07.06.2019, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr ereignete sich in der Rousseaustraße, Kaiserslautern der Diebstahl von 2.500,00 Euro Bargeld. Eine 81-jährige Frau aus Kaiserslautern hatte vor das Bargeld bei einer Bank einzuzahlen. Die Frau lief zu Fuß zu ihrer Bank und hielt das Bargeld in ihrer Hand. Aus einer Personengruppe näherte sich ein Jugendlicher der Frau und entriss ihr das Bargeld aus der Hand. Hiernach rannte die Personengruppe davon. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.

