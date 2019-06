Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien

Grefrath: (ots)

Bislang elf Strafanzeigen liegen der Polizei vor, da Graffitischmierer in der Nacht zu Donnerstag ihr Unwesen in Oedt und Mülhausen getrieben haben. Auf Autos, Hauswänden und Stromkästen auf der Hauptstraße, der Vitusstraße sowie der Friedensstraße sprühten sie in verschiedenen Farben u.a. die Zeichen 906 D. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr am Donnerstag.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder zu den Tags nimmt das KK Ost unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (686)

