POL-RT: Tatverdächtiger nach Brandlegung in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 18.06.2019/10.42 Uhr:

Der 65-jährige Verdächtige, der - wie bereits berichtet - kurz nach einer Brandlegung auf dem Gelände einer Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße am Montagnachmittag von der Polizei vorläufig festgenommen worden war, ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Reutlingen dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser nahm den Mann in Untersuchungshaft. (ak)

