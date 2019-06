Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Anklage gegen bundesweit agierenden Trickbetrüger erhoben Nachtrag zu den Pressemeldung vom 12.06.2018/09.30 Uhr und 25.05.2016/11.24 Uhr

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen einen 31 Jahre alten bulgarischen Staatsangehörigen Anklage beim Amtsgericht Stuttgart erhoben. Dem Tatverdächtige, nach dem im vergangenen Jahr bundesweit und unter anderem in den Sendungen Aktenzeichen XY und Kriminalreport Südwest öffentlich gefahndet wurde, werden zahlreiche Straftaten zur Last gelegt.

Seit Anfang 2015 war es bundesweit zu einer Vielzahl von Fällen des Trickbetruges gekommen, unter anderem auch im Februar und März 2016 an zwei Tankstellen in Oberboihingen und in Esslingen.

Der zunächst unbekannte Betrüger ging immer gleich vor: An einer Tankstelle kaufte er lediglich Kleinigkeiten für unwesentliche Beträge ein. Nach einem betont freundlichen Gespräch, bat er den Kassierer Geld zu wechseln und übergab dazu einen Stapel zehn Euro Scheine. Beim Nachzählen stellte das Kassenpersonal fest, dass ein Zehn-Euro-Schein zum genannten Betrag fehlte und gab ihm das Geld wieder zurück. Der Unbekannte legte den fehlenden Schein auf den Stapel, nahm aber bei der Rückgabe an den Kassierer unbemerkt mehrere Scheine weg und steckte sie ein. So erlangte er in der Regel pro Wechselvorgang zwischen 150 und 300 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart führte seit Januar 2018 ein Sammelverfahren für alle angezeigten Fälle. Die Ermittlungen wurden zentral beim Polizeipräsidium Reutlingen zusammengeführt. Nach zeit- und personalaufwändigen Ermittlungen gelang es den Fahndern, den flüchtigen Beschuldigten zu identifizieren. Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen europäischen Haftbefehl erwirkt hatte, konnte er im April von schwedischen Behörden beim Grenzübertritt von Schweden nach Dänemark vorläufig festgenommen werden. Seit seiner Auslieferung nach Deutschland befindet er sich hier in Untersuchungshaft. Mittlerweile werden dem 31-Jährigen 54 vollendete und vier versuchte Straftaten mit einer Schadenssumme von mehr als 10.000 Euro zur Last gelegt.

Die Hauptverhandlung soll am 8. Juli beim Schöffengericht des Amtsgerichts Stuttgart eröffnet werden.

