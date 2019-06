Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Unfallflüchtiger Motorradfahrer gesucht

Reutlingen (ots)

In Fitnessstudio eingebrochen

Auf bislang ungeklärte Weise ist ein Einbrecher zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, sechs Uhr, in ein Fitnessstudio in der Heubergstraße in Sondelfingen gelangt. Aus einer Kasse entwendete der Unbekannte etwas Wechselgeld. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Geldautomat aufgebrochen

Auf den Inhalt eines Geldautomaten hatten es Unbekannte abgesehen, die am frühen Montagmorgen in ein Möbelgeschäft in der Dornierstraße eingebrochen sind. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen ein Uhr und vier Uhr gewaltsam Zutritt zum Eingangsbereich der Firma. Dort flexten sie einen Geldautomaten auf und plünderten ihn aus. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Allein der zurückgelassene Sachschaden an dem Geldautomaten wird mit etwa 10.000 bis 20.000 Euro beziffert. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Weilheim an der Teck (ES): In Bistro eingebrochen

In ein Bistro in der Brunnenstraße ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag eingebrochen. Gegen drei Uhr hebelte er zunächst eine Hintertür auf und gelangte ins Innere des Gebäudes. Bevor er allerdings eine weitere, zu den Gasträumen führende Tür gewaltsam öffnen konnte, wurde er durch einen durch den Lärm wach gewordenen Hausbewohner gestört, der nach dem Rechten sah, ohne die Polizei zu alarmieren. Der Täter flüchtete ohne Beute. (ak)

Mössingen-Bad Sebastiansweiler (TÜ): Unfallflüchtiger Motorradfahrer gesucht (Zeugenaufruf)

Einen unbekannten Motorradfahrer, der am Montagnachmittag auf der B27 einen Verkehrsunfall verursacht hat und geflüchtet ist, sucht der Polizeiposten Mössingen. Gegen 14 Uhr war ein 57-jähriger Pkw-Lenker mit seinem A-Klasse-Mercedes auf der Bundesstraße aus Richtung Hechingen kommend auf der linken Fahrspur in Richtung Ofterdingen unterwegs. Zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen geriet ein ihm entgegenkommender Motorradfahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich der Mercedesfahrer nach rechts aus, kam dort von der Fahrbahn ab und erst unterhalb der anschließenden, abschüssigen Böschung zum Stillstand. Der Motorradfahrer fuhr einfach weiter in Richtung Bodelshausen/Hechingen. Der Pkw-Lenker blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. An seinem neuen Wagen dürfte allerdings Totalschaden entstanden sein. Er wurde abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07473/95210 zu melden. Der Gesuchte fuhr ein rot-weißes Motorrad mit Vollverkleidung und trug einen dunklen Helm. Von der Bekleidung ist nur bekannt, dass sie mehrfarbig war und es sich offenbar um keinen Motorradkombi handelte. (ak)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), 07121/942-1101



Michael Schaal (ms), 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell