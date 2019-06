POL-RT: Segelflugzeug nach Start verunglückt (Zeugenaufruf)

Polizeipräsidium Reutlingen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dem Polizeipräsidium Reutlingen

Kirchheim Teck (ES) Segelflugzeug nach Start verunglückt (Zeugenaufruf)

Ein Segelflugzeug ist am Sonntagnachmittag unmittelbar nach dem Start verunglückt und der Pilot beim Absturz der Maschine getötet worden. Das Segelflugzeug wurde gegen 14.45 Uhr von einem Schleppflugzeug am Segelflugplatz Hahnweide in die Höhe gezogen. Unmittelbar nach dem Ausklinken des Segelfliegers stürzte dieser aus bislang ungeklärter Ursache in ein Waldgebiet bei Beuren. Ein Großaufgebot an Rettungskräften machte sich daraufhin auf die Suche nach dem abgestürzten Flugzeug. Es konnte nach einer viertel Stunde gefunden werden. Der 62 jährige Pilot ist beim Aufprall ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat mit einem Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sowie mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart, externen Gutachter die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

Die Ermittler bitten Zeugen des Absturzes, sich mit ihnen unter Telefon 0711/3990-0 in Verbindung zu setzen.

